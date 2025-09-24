Rota dos alimentos: saiba de onde vem os produtos mais vendidos na Ceasa-MS

A Ceasa é o elo entre a produção dos quatro cantos do país e até do exterior e a mesa do consumidor sul-mato-grossense / Ceasa-MS

De acordo com o diretor de Abastecimento e Mercado da Ceasa-MS, Fernando Begena, o panorama logístico dos hortifrutigranjeiros mais comercializados nas Centrais pode ser um bom norteador na tomada de decisão de quem produz no Estado.

A Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) tem um papel indispensável no fornecimento de frutas, verduras e legumes que chegam até a mesa do consumidor sul-mato-grossense. É a instituição que concentra e dinamiza a distribuição dos hortigranjeiros produzidos nos quatro cantos do país — e até no exterior — que chegam a Campo Grande após milhares de quilômetros de estrada.

“Esses dados são importantes não apenas por refletirem os hábitos de consumo dos sul-mato-grossenses. Eles mostram, para os governos estaduais, municipais e toda a cadeia produtiva de hortifrutigranjeiros, quais produtos têm espaço para serem explorados comercialmente — desde que isso seja feito seguindo critérios técnicos, com escala de produção e constância no abastecimento”, comenta.

1º - A banana, produto mais comercializado nos seis primeiros meses do ano na Ceasa, foi enviada para as Centrais de 10 estados diferentes: RN, MS, PR, SP, SC, GO, RS, ES, MG, BA e até do Ceará — a cerca de 3,1 mil km de Campo Grande. O Ceará enviou 4,6 mil toneladas da fruta para a Ceasa. Minas Gerais foi o maior fornecedor de bananas para a Ceasa-MS, com 7 mil toneladas.

2º - Já o tomate, segundo produto mais vendido, com 12,8 mil toneladas, chegou à Ceasa-MS vindo de dez estados: DF, RS, MS, ES, MG, GO, SP, PR, SC e Bahia, a cerca de 2,4 mil km de Campo Grande. A Bahia enviou 617,7 toneladas do fruto, enquanto o Paraná, maior fornecedor de tomates para a Ceasa-MS, enviou 3,3 mil toneladas.

3º - Em terceiro lugar está a batata, com 11 mil toneladas comercializadas, enviadas do PR, SP, MG, RS, MS, SC, GO e do Pará — este último, a cerca de 2,8 mil km de Campo Grande, encaminhou 27,5 toneladas. Com 5,8 mil toneladas, o Paraná foi o estado que mais abasteceu a Ceasa-MS com a hortaliça.

4° - Já a cebola rompe a fronteira do país até chegar à Ceasa-MS, em Campo Grande. Nos seis primeiros meses do ano, as Centrais receberam 194,2 toneladas da hortaliça da Argentina. GO, RS, MG, PR, MS, SP e SC também contribuíram com as 7 mil toneladas do quarto produto mais vendido na Ceasa-MS no primeiro semestre.

5º - Em seguida, está a melancia, com 6,2 mil toneladas vendidas. A maior parte da produção é local — 2,1 mil toneladas produzidas em Mato Grosso do Sul —, mas a fruta também chega enviada de GO, SP, RS, MS, BA, PR, MT, SC, MG, SE, TO, PI e até de Pernambuco. Do estado pernambucano, a aproximadamente 3,1 mil km de Campo Grande, chegaram 7 toneladas de melancia.

6º - A laranja, sexto produto mais comercializado na Ceasa-MS no primeiro semestre do ano, também viajou do exterior. As Centrais receberam 49 toneladas da fruta diretamente de Portugal. SC, RS, MG, MS, BA, PR e São Paulo — o maior fornecedor, com 2,7 mil toneladas — também são responsáveis pelas 5,5 mil toneladas vendidas da fruta neste ano.

7° - O estado paulista também é o maior fornecedor de repolho para a Ceasa-MS, com 2,3 mil toneladas. Mas a verdura, que é o sétimo produto mais comercializado, também chega à Ceasa-MS vinda de GO, RS, PR, MS, MG e do Espírito Santo — a cerca de 1,9 mil km de Campo Grande — que enviou 136 toneladas da hortaliça.

8º - A maçã é a única fruta importada do exterior entre os dez produtos mais comercializados na Ceasa-MS. Argentina, Portugal, Chile e Uruguai enviaram 293,7 toneladas da fruta no período. MG, PR, SP, SC e RS contribuíram para as 3,9 mil toneladas de maçã vendidas na Ceasa-MS entre janeiro e junho de 2025.

9° - A cenoura comercializada na Ceasa-MS foi fornecida por cinco estados: GO, MG, PR, SC e SP — este último, a cerca de 900 km de Campo Grande, foi o maior fornecedor, com 1,6 mil toneladas.

10º - Em décimo lugar no ranking geral de produtos mais comercializados na Ceasa-MS está o produto mais vendido entre os hortigranjeiros produzidos no estado: a mandioca. Mato Grosso do Sul produz a maior parte do tubérculo comercializado na Ceasa-MS (3 mil toneladas), mas os empresários das Centrais também encomendaram mandioca de Minas Gerais — foram 51 toneladas trazidas do estado mineiro no primeiro semestre. SP e Paraná também são estados fornecedores do produto para a Ceasa-MS.



*Com informações da Comunicação Ceasa-MS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!