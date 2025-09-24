Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 19:01

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Rota dos alimentos: saiba de onde vem os produtos mais vendidos na Ceasa-MS

A banana foi o produto mais comercializado no primeiro semestre do ano

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 17:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Ceasa é o elo entre a produção dos quatro cantos do país e até do exterior e a mesa do consumidor sul-mato-grossense / Ceasa-MS

A Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) tem um papel indispensável no fornecimento de frutas, verduras e legumes que chegam até a mesa do consumidor sul-mato-grossense. É a instituição que concentra e dinamiza a distribuição dos hortigranjeiros produzidos nos quatro cantos do país — e até no exterior — que chegam a Campo Grande após milhares de quilômetros de estrada.

De acordo com o diretor de Abastecimento e Mercado da Ceasa-MS, Fernando Begena, o panorama logístico dos hortifrutigranjeiros mais comercializados nas Centrais pode ser um bom norteador na tomada de decisão de quem produz no Estado.

Leia Também

• Preço do quiabo cai 10%, mas maracujá sobe na Ceasa

• Preço do morango cai 16,67% na CEASA-MS após pico de vendas

“Esses dados são importantes não apenas por refletirem os hábitos de consumo dos sul-mato-grossenses. Eles mostram, para os governos estaduais, municipais e toda a cadeia produtiva de hortifrutigranjeiros, quais produtos têm espaço para serem explorados comercialmente — desde que isso seja feito seguindo critérios técnicos, com escala de produção e constância no abastecimento”, comenta.

1º - A banana, produto mais comercializado nos seis primeiros meses do ano na Ceasa, foi enviada para as Centrais de 10 estados diferentes: RN, MS, PR, SP, SC, GO, RS, ES, MG, BA e até do Ceará — a cerca de 3,1 mil km de Campo Grande. O Ceará enviou 4,6 mil toneladas da fruta para a Ceasa. Minas Gerais foi o maior fornecedor de bananas para a Ceasa-MS, com 7 mil toneladas.

2º - Já o tomate, segundo produto mais vendido, com 12,8 mil toneladas, chegou à Ceasa-MS vindo de dez estados: DF, RS, MS, ES, MG, GO, SP, PR, SC e Bahia, a cerca de 2,4 mil km de Campo Grande. A Bahia enviou 617,7 toneladas do fruto, enquanto o Paraná, maior fornecedor de tomates para a Ceasa-MS, enviou 3,3 mil toneladas.

3º - Em terceiro lugar está a batata, com 11 mil toneladas comercializadas, enviadas do PR, SP, MG, RS, MS, SC, GO e do Pará — este último, a cerca de 2,8 mil km de Campo Grande, encaminhou 27,5 toneladas. Com 5,8 mil toneladas, o Paraná foi o estado que mais abasteceu a Ceasa-MS com a hortaliça.

4° - Já a cebola rompe a fronteira do país até chegar à Ceasa-MS, em Campo Grande. Nos seis primeiros meses do ano, as Centrais receberam 194,2 toneladas da hortaliça da Argentina. GO, RS, MG, PR, MS, SP e SC também contribuíram com as 7 mil toneladas do quarto produto mais vendido na Ceasa-MS no primeiro semestre.

5º - Em seguida, está a melancia, com 6,2 mil toneladas vendidas. A maior parte da produção é local — 2,1 mil toneladas produzidas em Mato Grosso do Sul —, mas a fruta também chega enviada de GO, SP, RS, MS, BA, PR, MT, SC, MG, SE, TO, PI e até de Pernambuco. Do estado pernambucano, a aproximadamente 3,1 mil km de Campo Grande, chegaram 7 toneladas de melancia.

6º - A laranja, sexto produto mais comercializado na Ceasa-MS no primeiro semestre do ano, também viajou do exterior. As Centrais receberam 49 toneladas da fruta diretamente de Portugal. SC, RS, MG, MS, BA, PR e São Paulo — o maior fornecedor, com 2,7 mil toneladas — também são responsáveis pelas 5,5 mil toneladas vendidas da fruta neste ano.

7° - O estado paulista também é o maior fornecedor de repolho para a Ceasa-MS, com 2,3 mil toneladas. Mas a verdura, que é o sétimo produto mais comercializado, também chega à Ceasa-MS vinda de GO, RS, PR, MS, MG e do Espírito Santo — a cerca de 1,9 mil km de Campo Grande — que enviou 136 toneladas da hortaliça.

8º - A maçã é a única fruta importada do exterior entre os dez produtos mais comercializados na Ceasa-MS. Argentina, Portugal, Chile e Uruguai enviaram 293,7 toneladas da fruta no período. MG, PR, SP, SC e RS contribuíram para as 3,9 mil toneladas de maçã vendidas na Ceasa-MS entre janeiro e junho de 2025.

9° - A cenoura comercializada na Ceasa-MS foi fornecida por cinco estados: GO, MG, PR, SC e SP — este último, a cerca de 900 km de Campo Grande, foi o maior fornecedor, com 1,6 mil toneladas.

10º - Em décimo lugar no ranking geral de produtos mais comercializados na Ceasa-MS está o produto mais vendido entre os hortigranjeiros produzidos no estado: a mandioca. Mato Grosso do Sul produz a maior parte do tubérculo comercializado na Ceasa-MS (3 mil toneladas), mas os empresários das Centrais também encomendaram mandioca de Minas Gerais — foram 51 toneladas trazidas do estado mineiro no primeiro semestre. SP e Paraná também são estados fornecedores do produto para a Ceasa-MS.


*Com informações da Comunicação Ceasa-MS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Pendência

FGTS dos trabalhadores domésticos: quase mil empregadores em MS são notificados

Economia

Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2025

Tesouro Nacional

MS obtém nota A no ranking de 'Qualidade da Informação Contábil'

Este é o 4º ano consecutivo da nota

Economia

Crédito rural em julho cai 8%, mas total contratual mostra alta de 15%

Publicidade

Economia

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 40 milhões

ÚLTIMAS

Serviços

Família mantém busca por jovem de 23 anos desaparecido em Campo Grande

Estudante de Engenharia de Produção sofre de esquizofrenia e foi visto pela última vez no bairro Amambaí

Saúde

Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos

Produtos não podem ser fabricados nem comercializados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo