SAD vai promover leilão on-line de 64 bovinos Nelore no próximo dia 19

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SAD), promove leilão de cinco lotes de bovinos Nelore, considerados inservíveis e ociosos para a administração. O certame acontecerá no formato online, com lances eletrônicos até o dia 19 de setembro de 2019, e abertura da sessão às 15h (horário de MS) no site reginaaudeleiloes.com.br.

Todos os semoventes são de propriedade da administração estadual e estavam sob a responsabilidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, são cinco lotes de bovinos distribuídos da seguinte forma: 20 fêmeas acima de 36 meses, avaliadas em R$ 28.000,00, 4 touros acima de 36 meses, avaliados em 8.600,00, 5 touros, avaliados em 10.900,00, 15 garrotes de 24 a 36 meses, avaliados em 20.700,00 e 20 garrotes de 24 a 36 meses, avaliados em 31.500,00.

Os lotes relacionados no edital estarão disponíveis para visitação dos interessados nos dias 15 e 18 de setembro, das 7h às 11h (horário de MS), no Campus da UEMS – Unidade de Aquidauana, que está localizada na Rodovia UEMS, km 12, município de Aquidauana.

Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional. Será proibida a visitação no dia de realização do leilão.

O edital, adendos e demais avisos do leilão podem ser conferidos no site: www.compras.ms.gov.br.