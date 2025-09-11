Safra 2024/25 de grãos no Brasil atinge novo recorde com 350,2 milhões de toneladas

Os dados são do 12º Levantamento da Safra de Grãos, divulgado nesta quinta-feira (11) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O crescimento foi impulsionado principalmente pelas culturas de soja, milho, arroz e algodão, responsáveis por 47 milhões das 49,1 milhões de toneladas adicionais colhidas neste ciclo.

A produção brasileira de grãos atingiu um novo recorde na safra 2024/25, alcançando 350,2 milhões de toneladas, um aumento de 16,3% em relação à safra anterior, que fechou com 324,36 milhões de toneladas.

De acordo com a Conab, o avanço é resultado da ampliação da área plantada em 1,9 milhão de hectares, passando de 79,9 milhões para 81,7 milhões de hectares, além de condições climáticas favoráveis — especialmente na região Centro-Oeste, com destaque para o Mato Grosso.

A produtividade média nacional também teve um salto expressivo: aumentou 13,7%, passando de 3.769 para 4.284 quilos por hectare.

