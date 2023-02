Safrinha vai render até 11 milhões de toneladas e milho em MS

Colheita do milho / Governo do Estado

Com previsão de colheita de mais de 11 milhões de toneladas do milho safrinha, Mato Grosso do Sul terá o desafio de melhorar a logística para escoar a produção e elevar o nível de processamento do cereal dentro do Estado, promovendo o encadeamento da produção. No Estado a expectativa é de que a área destinada ao milho 2ª safra 2022/2023 seja de 2,32 milhões de hectares, 5,4% maior que o ciclo passado. A produtividade estimada é de 80,33 sacas por hectare, com produção de 11,2 milhões de toneladas, segundo dados do projeto Siga/MS. As projeções para a safra de milho 2022/2023 foram apresentadas em evento, na sede do Sistema Famasul, em Campo Grande.

O secretário pontua que uma estratégia muito clara que foi colocada neste ano é a de aumentar o nível de processamento do produto dentro do Estado. "Nos últimos anos nós temos trabalhado fortemente para que isso aconteça com a expansão da avicultura, com o crescimento muito forte da suinocultura com os incentivos diretos e também na produção de etanol", salientou.

Ele lembra que o etanol veio e criou uma nova realidade de preço para o milho no Mato Grosso. Assim vai acontecer também em Mato Grosso do Sul. "Nós passamos aí vários anos buscando atrair a indústria de etanol de milho para o MS. E hoje nós já temos uma indústria instalada, a Inpasa em Dourados e em Maracaju nós vamos inaugurar até o final de 2023 a Neomille. Estas duas empresas conjuntamente irão absorver de uma safra aí de 10 milhões de toneladas na média, na capacidade plena 30% da safra do Mato Grosso do Sul. Então isso garante uma demanda anual garantida no mercado interno", frisou.