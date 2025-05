Saiba o que acontece com quem não declara o Imposto de Renda

Ilustrativa

Multa por atraso Quem perder o prazo paga multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor do imposto devido, além de juros. Por isso, mesmo com atraso, a recomendação é declarar o quanto antes. Após o envio, o sistema gera uma guia (Darf) para pagamento da multa.

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 termina nesta sexta-feira (30), às 23h59. Quem não enviar a tempo pode enfrentar multa e outras complicações com a Receita Federal.

CPF irregular

Quem é obrigado a declarar e não envia pode ter o CPF marcado como “pendente de regularização” ou “omisso na entrega”. Isso pode impedir financiamentos, acesso a programas sociais e até a emissão de passaporte. A única forma de regularizar é entregando a declaração.

Melhor declarar incompleto do que não declarar

Se você não tem todos os documentos em mãos, envie a declaração com as informações disponíveis. Depois, é possível fazer uma retificação sem pagar multa por atraso.

Como corrigir erros

Quem perceber falhas ou informações incorretas pode enviar uma declaração retificadora no próprio programa da Receita Federal. Basta selecionar a opção “Declaração Retificadora”, informar o número do recibo anterior e fazer as alterações.

A retificação pode ser feita mesmo após o prazo final, mas com uma limitação: não é possível mudar a forma de tributação escolhida anteriormente.

Após o envio: acompanhe sua declaração

Depois de declarar, acesse o portal e-CAC (com conta gov.br nível Prata ou Ouro) para acompanhar o processamento. Caso haja pendências, é possível resolver antes de ser notificado oficialmente.

Guarde seus documentos

Guarde todos os comprovantes usados na declaração por pelo menos 5 anos. Se houver imposto a pagar, fique atento aos prazos para evitar mais encargos. Quem tiver direito à restituição pode acompanhar os lotes de pagamento no site ou aplicativo da Receita Federal. As restituições são corrigidas pela taxa Selic até a data do crédito.

