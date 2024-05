Salário base dos servidores de MS terá reajuste de 3,73%

Governadoria de MS / Subcom, Divulgação

Foi sancionada nesta quarta-feira (22) pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), a lei que reajusta em 3,73% o salário base de todos os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul. Esse percentual sobe para 6% no caso do funcionalismo do Poder Judiciário e para 12% no caso do Tribunal de Contas Estadual.

Os valores diferentes se justificam na negociação à parte que as categorias fizeram antes do reajuste geral ser sancionado. Enquanto as do Judiciário já havia garantido 2,27%, as da Corte de Contas estadual conseguiram 8,27%, segundo o Campo Grande News.

A lei foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, um dia após a proposta ser aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais.

O aumento salarial será aplicado na folha de pagamento de maio, sendo pago a partir de junho. Ele contempla servidores efetivos e os comissionados em atividade, além dos aposentados e as pensões.

Cálculos - Os 3,73% correspondem à inflação acumulada dos últimos 12 meses. O impacto financeiro do reajuste será de R$ 598.169.754,88, conforme cálculo da equipe econômica do governo estadual.

O índice de reajuste é revisto anualmente. No ano passado, ele foi maior: de 5%.