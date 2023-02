Salário de 84 mil servidores estará disponível na sexta-feira

Salário dos servidores já está disponível para saque / Divulgação

O salário referente ao mês de fevereiro dos mais de 84.400 servidores estaduais ativos, aposentados e pensionistas será depositado na próxima quinta-feira (2) e estará disponível para saque na sexta-feira (3).

Para o governador Eduardo Riedel, o pagamento até o 5º dia útil garante previsibilidade para o funcionalismo. “Com o pagamento nos primeiros dias do mês o servidor pode se programar para pagar as contas e fazer as compras. Esse recurso é importante também para o comércio, para movimentar a economia", afirmou o governador.

O depósito injeta R$ 542.717.723,64 na economia sul-mato-grossense, assegurando o desenvolvimento do Estado.