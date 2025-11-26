Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 22:05

Economia

Salário de novembro dos servidores estaduais estará disponível em 3 de dezembro

Pagamento contempla mais de 86 mil trabalhadores ativos e inativos de MS

Redação

Publicado em 26/11/2025 às 21:02

O pagamento contempla mais de 86 mil servidores / Agência Brasil

O salário dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de novembro, estará disponível para saque na próxima quarta-feira, 3 de dezembro.

A informação foi divulgada pela Diretoria Executiva do Sindifiscal-MS, (Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais) nesta quarta-feira (26).

O pagamento contempla mais de 86 mil servidores, entre ativos e inativos. Conforme reforça o Sindicato, o depósito segue o cronograma oficial, que garante o pagamento até o quinto dia útil de cada mês, conforme definido pelo Governo do Estado.

