Salário de novembro dos servidores estaduais estará disponível em 3 de dezembro

O pagamento contempla mais de 86 mil servidores / Agência Brasil

O salário dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de novembro, estará disponível para saque na próxima quarta-feira, 3 de dezembro.

A informação foi divulgada pela Diretoria Executiva do Sindifiscal-MS, (Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais) nesta quarta-feira (26).

O pagamento contempla mais de 86 mil servidores, entre ativos e inativos. Conforme reforça o Sindicato, o depósito segue o cronograma oficial, que garante o pagamento até o quinto dia útil de cada mês, conforme definido pelo Governo do Estado.

