Salário de servidores municipais de Aquidauana já está na conta

Prefeitura de Aquidauana / (Foto: Divulgação)

Servidores municipais de Aquidauana vão passar a virada do ano com dinheiro no bolso, pois a prefeitura efetuou o pagamento e o salário já está na conta dos trabalhadores, nesta quinta-feira (29).

O município divulgou o balanço do recurso que movimenta a economia da cidade, nos 12 meses do ano a remuneração foi paga em dia e no mês trabalhado.

"A gestão municipal completa mais um ano quitando os salários de todos os servidores em dia, compromisso com o servidor e com a economia da cidade."