Salário dos servidores de Aquidauana já está disponível nas contas

Prefeitura de Aquidauana / Ronald Regis

Os servidores de Aquidauana receberam uma boa notícia antes do feriado da Sexta-feira Santa, 29, com o pagamento dos salários já disponível em suas contas. O valor é pago do 5° dia útil do mês, referente aos dias trabalhados em março.

O pagamento em dia dos salários também tem um impacto positivo na economia local, movimentando o comércio e os serviços do município. "Em um contexto de desafios econômicos, garantir essa estabilidade financeira para os servidores é essencial para o bem-estar da comunidade e o funcionamento adequado dos serviços públicos em Aquidauana".