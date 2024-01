Salário mínimo passa a R$ 1.412 a partir desta segunda-feira

Começa a valer nesta segunda-feira, 1º de janeiro, o novo valor do salário mínimo, que passará a ser de R$ 1.412. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto de reajuste, que foi publicado na quarta-feira, dia 27.

O novo valor representa um aumento de R$ 92 ante ao valor atual (R$ 1.320). A valorização acima da inflação constava em medida provisória enviada pelo presidente Lula em maio ao Congresso, que a aprovou em agosto. O novo valor, então, foi incluído na lei orçamentária para 2024, aprovada pelo parlamento no dia 22 de dezembro.

Em nota, o Planalto lembrou que o novo valor corresponde a um aumento de 6,97% para o salário mínimo, percentual que representa ganho real (acima da inflação) de 3%, além dos 3,85% de inflação registrados no período. Lembra também que o reajuste só foi possível devido às diretrizes do Grupo de Trabalho de Valorização do Salário Mínimo, criado em fevereiro pelo presidente Lula.

Como entra em vigor a partir do primeiro dia de janeiro, o novo valor começará a ser depositado no início de fevereiro.