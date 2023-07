Sanesul investirá R$ 2,9 milhões para reforçar abastecimento de água em Caarapó

Abastecimento da Sanesul / Foto: Divulgação

Como parte do plano de obras de saneamento básico estabelecido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) investirá mais de R$ 2,9 milhões na cidade de Caarapó, região sul do Estado.

A estratégia do governo estadual é reforçar ainda mais a segurança hídrica nas 68 unidades consumidoras atendidas pela companhia.

Mesmo com o abastecimento de água potável já universalizado, a gestão municipalista tem como diretriz continuar investindo nessas localidades, seguindo a determinação do governador Eduardo Riedel.

Em Caarapó, por exemplo, serão investidos R$ 2.902.000,00 na obra de perfuração de um poço com previsão de profundidade de 550 metros e vazão de 200 metros cúbicos por hora.

O montante faz parte de um total de R$ 7.084.858,00 que a Sanesul licitou para atender sete cidades com obras de perfuração de poços.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, enfatizou o compromisso contínuo da empresa em aprofundar a perfuração de novos poços e construir reservatórios onde for necessário, com o objetivo de ampliar a capacidade de reserva de água e assegurar a segurança hídrica nos municípios sob sua responsabilidade.

"Água é um recurso precioso e essencial para a vida, e na Sanesul, estamos empenhados em garantir que a população de Caarapó e de todas as cidades sob nossa responsabilidade tenha acesso contínuo a esse bem tão valioso”, enfatiza Renato Marcílio.

Essas ações, segundo o diretor-presidente, visam garantir o fornecimento adequado e sustentável de água potável para as comunidades atendidas pela concessionária dos serviços públicos.

Investir em sistemas de tratamento eficazes e garantir a manutenção adequada das redes de distribuição, conforme o plano de ação da empresa, é essencial para assegurar uma vida saudável e confortável para as famílias em suas residências.

“Ao investirmos na construção desse novo poço e em outras iniciativas, estamos fortalecendo a segurança hídrica, proporcionando não apenas conforto e bem-estar, mas também contribuindo para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade das nossas comunidades", ressalta Renato Marcílio.