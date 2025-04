Sebrae oferece aceleraÃ§Ã£o e bolsas de R$ 39 mil para negÃ³cios de bioeconomia em MS

Sebra-MS / Divulgação

O Inova Cerrado & Pantanal Tração 2025, iniciativa do Sebrae Mato Grosso do Sul em parceria com o governo do estado, a SEMADESC e a FUNDECT, está com inscrições abertas para fomentar pequenos negócios, startups e empreendimentos inovadores ligados à bioeconomia. O programa oferece mentorias, conexões com investidores e bolsas de até R$ 39 mil para projetos que promovam a preservação e o uso sustentável dos biomas Cerrado e Pantanal.

Oportunidade para negócios sustentáveis

Serão selecionadas até 80 propostas nos editais Inova Cerrado e Inova Pantanal Tração 2025. Durante seis meses, os participantes terão acesso a:

• Aceleração para alavancar o negócio

• Capacitações e mentorias especializadas

• Conexão com investidores e mercado

• Bolsa de até R$ 39 mil (R$ 6.500 por mês)

Para participar, os empreendedores devem ter ou formalizar um CNPJ (MEI, ME ou EPP) no Mato Grosso do Sul e atuar em áreas prioritárias da bioeconomia, como agricultura e pecuária, bioenergia, ecoturismo, fármacos, cosméticos, moda e tecnologia da informação.

Inscrições e cronograma

• Inscrições: até 4 de abril

• Resultado preliminar: 16 de abril

• Prazo recursal: 18 de abril

• Resultado final: 25 de abril

• Período de aceleração: 19 de maio a 25 de novembro

O Inova Cerrado & Pantanal Tração 2025 é uma oportunidade para transformar desafios ambientais em inovação e impulsionar negócios sustentáveis.

Saiba mais e inscreva-se: linktr.ee/inovaBiomas2025