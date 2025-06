Selic chega a 15% e deve permanecer alta por mais tempo

Marcello Casal JrAgência Brasil

Inflação segue pressionada

Apesar de uma leve surpresa positiva com a inflação de alimentos nos últimos meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ainda acumula alta de 5,32% em 12 meses, acima do teto da meta contínua estabelecida pelo novo modelo, que é de 3% ao ano, com tolerância de até 4,5%.

O Copom destacou que as expectativas do mercado seguem desancoradas, o que aumenta a necessidade de uma política mais restritiva e duradoura.

Cenário global e nacional traz desafios

No campo externo, o comitê alerta para as incertezas vindas dos Estados Unidos, especialmente no que se refere à condução fiscal e política comercial do país. Além disso, o conflito no Oriente Médio e o impacto sobre o preço do petróleo preocupam e podem gerar novos choques inflacionários.

Internamente, o cenário apresenta alguma desaceleração econômica, mas com emprego formal em alta, geração de renda e crédito ainda forte. A atividade agropecuária foi destaque no crescimento do PIB no primeiro trimestre, enquanto outros setores demonstraram leve moderação.

Política monetária cautelosa

Diante desse panorama, o Copom defende cautela e avalia que o efeito total da elevação dos juros ainda não foi sentido pela economia. A decisão de aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual foi tomada para frear a inflação com mais força, mas o comitê acredita que é hora de pausar novas altas e observar os efeitos do aperto monetário atual.

“Após um ciclo rápido e firme de elevação de juros, o momento exige paciência para avaliar se o nível atual é suficiente para conter a inflação”, conclui o Copom.

