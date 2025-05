Seminário em MS debate impactos da Reforma Tributária para municípios

Saul Schramm/Secom

O governador Eduardo Riedel participou, nesta terça-feira (27), da abertura do 1º Seminário Estadual de Finanças e Tributação, realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O evento tem como foco discutir os impactos da Reforma Tributária em Mato Grosso do Sul e esclarecer dúvidas de gestores públicos sobre as mudanças previstas.

Promovido pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS), Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e Fiems (Federação das Indústrias de MS), o seminário faz parte do programa MS Ativo e reúne prefeitos, deputados, vereadores, secretários municipais e técnicos dos 79 municípios sul-mato-grossenses.

Durante a abertura, Riedel destacou a importância do debate conjunto. “Este é o momento de compreender e questionar o processo de transição que começa em 2026, se intensifica em 2027 e vai até 2033. Precisamos estar preparados para enfrentá-lo juntos”, afirmou. Segundo o governador, o evento traz reflexões e orientações essenciais para que o Estado avance de forma estruturada e com qualidade de vida para todos.

O seminário acontece ao longo do dia e tem caráter técnico e formativo, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre Estado e municípios na adaptação à nova realidade tributária. Além da reforma, os participantes também discutem temas como o fim do Fundo de Investimentos Sociais (FIS) e do Fundersul Combustíveis, a definição do Índice de Participação dos Municípios (IPM), o Índice de Qualidade da Educação (IQE) e o funcionamento do Sistema Transfere MS.

O secretário estadual de Fazenda, Flávio César, ressaltou a relevância do encontro, que contou com ampla participação. “Este auditório cheio mostra o engajamento dos municípios. Estamos tratando com seriedade de assuntos que afetam diretamente a administração pública e o futuro das nossas finanças”, afirmou.

Como presidente do Comsefaz (Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do DF), Flávio também defendeu a necessidade de construir, de forma técnica e coletiva, soluções que minimizem os impactos da reforma nos entes federativos.

A programação conta com a presença de especialistas nacionais, incluindo o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, que participou da sessão de abertura e de uma mesa-redonda estratégica.

Para o presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, o momento é decisivo. “Estamos vivendo uma mudança estrutural. Precisamos refletir, dialogar com a população e preparar as finanças públicas para garantir os serviços que a sociedade espera e merece.”

