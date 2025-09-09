Serasa abre dia de negociação de dívidas

Oportunidade vale apenas para o dia de hoje
Rovena Rosa/ Agência Brasil
Pessoas com dívidas na Serasa têm, nesta terça-feira (9), a chance de obter até 99% de desconto nos valores devidos a cerca de 1,6 mil empresas e instituições como bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás.
A oportunidade vale apenas para o dia de hoje e conta com a parceria dos Correios, onde serão disponibilizados balcões para a negociação.
10 milhões de dívidas
Segundo a Serasa, cerca de 10 milhões de dívidas poderão ser negociadas nas mais de 6 mil agências dos Correios, “com até 99% de desconto”. A negociação é oferecida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome.
“Ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. Essa é uma ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome”, informaram os Correios.
