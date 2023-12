Servidores de Aquidauana já estão com 13° na conta

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana depositou o 13° de servidores. O valor já está na conta nesta quarta-feira (20). A gestão informou que está se preparando para realizar o pagamento do salário referente a dezembro.



"Recurso que traz mais tranquilidade para os servidores e aquece a economia da nossa cidade nesta época do ano. Mesmo em tempos de crise e queda de repasses, a Administração Municipal cumpre com o compromisso que tem com os servidores e quita o 13º salário e se prepara para quitar a folha de dezembro nos próximos dias".