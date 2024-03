Servidores estaduais poderão sacar salário neste sábado

Movimentação de dinheiro / Agência Brasil

Servidores estaduais de Mato Grosso do Sul terão os salários do mês de fevereiro depositados nesta sexta-feira (1º), informa a SAD (Secretaria Estadual de Administração). O saque dos rendimentos poderá ser feito neste sábado (02).

O montante de R$ 400.442.868,45 garante o pagamento mensal de 86.615 servidores ativos, aposentados e pensionistas.

De acordo com o governo estadual, a medida reafirma o compromisso em realizar o pagamento dos servidores no prazo legal do quinto dia útil de cada mês.

Os valores injetados na economia local contribuem para movimentar o comércio e impulsionar diversos setores, beneficiando não apenas os servidores, mas também a população em geral.