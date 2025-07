Setor de serviços atinge novo recorde com alta em maio

Divulgação

Em relação a maio do ano passado, o setor avançou 3,6%, enquanto o acumulado de 12 meses aponta crescimento de 3%. O segmento, que reúne atividades como transporte, turismo, tecnologia da informação e restaurantes, está atualmente 17,5% acima do nível registrado antes da pandemia de covid-19, em fevereiro de 2020.

Segundo o IBGE, o crescimento do setor é sustentado por um mercado de trabalho aquecido. A taxa de desemprego caiu para 6,2% no trimestre encerrado em maio, a menor desde 2012 para o período, com recorde de rendimento médio e massa salarial dos trabalhadores.

Entre os cinco grupos pesquisados, três apresentaram alta na passagem de abril para maio:

Serviços de informação e comunicação: +0,4%

Serviços profissionais e administrativos: +0,9%

Outros serviços: +1,5%

Já os serviços prestados às famílias recuaram 0,6% e transportes caíram 0,3%.

O destaque do mês foi o avanço nos serviços profissionais e administrativos, que incluem agências de publicidade, engenharia e plataformas digitais de intermediação comercial.

Turismo em leve queda, mas com saldo positivo no ano

O índice de atividades turísticas caiu 0,7% em maio, após alta de 3,2% em abril. Ainda assim, o setor acumula crescimento de 6% em 12 meses e está 12,4% acima do nível pré-pandemia. Em comparação com maio de 2024, o avanço foi de 9,5%, puxado por transporte aéreo, hotéis e serviços de reservas.

Panorama econômico

O setor de serviços se destaca em um cenário de leve retração na indústria e no comércio. A produção industrial caiu 0,5% e o varejo teve queda de 0,2% em maio. Mesmo assim, nos últimos 12 meses, os dois segmentos acumulam crescimento: 2,8% na indústria e 3% no comércio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!