Setor de serviços atinge recorde histórico e cresce pelo quinto mês seguido

Paulo Pinto/ Agência Brasil

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recorde anterior havia sido registrado em outubro de 2024 e em maio deste ano, e o crescimento acumulado nos cinco meses consecutivos chegou a 2%.

O setor de serviços, principal gerador de empregos da economia e que engloba atividades como transporte, turismo, restaurantes, salões de beleza e tecnologia da informação, cresceu 0,3% de maio para junho de 2025. Este é o quinto mês consecutivo de expansão, levando o setor ao maior patamar da série histórica iniciada em janeiro de 2011.

Com o resultado de junho, o setor encerra o primeiro semestre com alta de 2,5% e, no acumulado em 12 meses, a expansão chega a 3%. Em relação a junho de 2024, o crescimento foi de 2,8%.

Apesar do desempenho recorde, das cinco grandes atividades pesquisadas pelo IBGE, apenas os serviços de transportes apresentaram resultado positivo na passagem de maio para junho, com alta de 1,5%.

Os demais segmentos tiveram queda: serviços prestados às famílias recuaram 1,4%, serviços de informação e comunicação caíram 0,2%, serviços profissionais, administrativos e complementares diminuíram 0,1% e outros serviços registraram baixa de 1,3%.

O analista do IBGE, Rodrigo Lobo, explicou que o setor de transportes tem o maior peso na pesquisa, representando 36,4%, o que explica como apenas uma atividade positiva foi suficiente para impulsionar o crescimento do conjunto de serviços.

Dentro do setor, se destacaram o transporte aéreo de passageiros e cargas, especialmente o rodoviário, principal modal utilizado para deslocar mercadorias, como a safra agrícola e bens industriais, refletindo o maior dinamismo da economia.

A pesquisa também trouxe o Índice de Atividades Turísticas (Iatur), que recuou 0,9% em junho frente a maio, marcando o segundo resultado negativo consecutivo. Somando maio e junho, a perda acumulada foi de 1,3%. Em comparação com o mesmo mês de 2024, o índice teve expansão de 4,1%. Apesar da recente queda, as atividades turísticas estão 11,6% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020, e 1,8% abaixo do maior patamar registrado, em dezembro de 2024. O Iatur reúne 22 das 166 atividades de serviços investigadas na pesquisa, incluindo hotéis, agências de viagens e transporte aéreo de passageiros, e considera dados de 17 unidades da federação.

A Pesquisa Mensal de Serviços é um dos três levantamentos conjunturais divulgados mensalmente pelo IBGE, que também indicou recentemente que a produção industrial brasileira cresceu 0,1% em junho ante maio, enquanto o comércio recuou 0,1%. No acumulado de 12 meses, a indústria avançou 2,4% e o comércio, 2,7%.

