Setor de serviços responde por 57% dos empregos formais no Brasil

O setor de serviços é o maior gerador de empregos formais no país, segundo levantamento da Confederação Nacional de Serviços (CNS). Com dados referentes a maio, a pesquisa mostra que o segmento responde por 57% dos vínculos empregatícios com carteira assinada no Brasil — o equivalente a 31,6 milhões dos 55,6 milhões de postos formais existentes.

Com base em dados do RAIS-CAGED, do Ministério do Trabalho, e do INSS, o estudo revela que os serviços privados não financeiros somam 15,7 milhões de empregos. Entre janeiro e maio de 2025, o setor criou 682 mil novos postos de trabalho em comparação com o mesmo período do ano passado.