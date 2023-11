Sicredi integra a lista das empresas mais abertas à inovação no Brasil

O reconhecimento ao Sicredi é resultado da ampliação da sua cultura de inovação aberta / Divulgação

O Sicredi está entre as empresas mais abertas à inovação no Brasil, de acordo com o ranking da 100 Open Startups. A instituição financeira cooperativa conquistou o 1º lugar na categoria “Serviços Financeiros” e a 4ª colocação na categoria geral “Top 100 Open Corps”. O evento de premiação foi realizado em outubro, no Rio de Janeiro, e reconheceu as startups mais atraentes para o mercado corporativo, bem como as empresas líderes em open innovation.

O reconhecimento ao Sicredi é resultado da ampliação da sua cultura de inovação aberta e de várias ações nesta área, como o fortalecimento das conexões com startups para entregar valor aos mais de 7 milhões de associados, além da presença no ecossistema digital e a colaboração com hubs e eventos para o crescimento e aprendizado mútuo. Nos últimos anos, o Sicredi tem planejado e desenvolvido iniciativas em inovação aberta, reconhecidas neste ranking.

“A premiação reforça o que temos feito na jornada de parcerias com startups, que se expande dia a dia para diversificarmos continuamente os nossos mais de 300 produtos e serviços, financeiros e não financeiros, com o objetivo de oferecermos sempre a melhor experiência aos associados, centrais e cooperativas que compõem o Sicredi. Para nós, a tecnologia não é um fim em si mesmo, mas um meio para atender as necessidades das pessoas, melhorar suas vidas e contribuir para o desenvolvimento da sociedade”, destaca Felipe Feldens, diretor executivo de Estratégia, Evolução e Dados do Sicredi.

O ranking 100 Open Startups é publicado desde 2016 pela principal plataforma de open innovation da América Latina. Sua metodologia inclui critérios objetivos, baseados na quantidade e intensidade dos relacionamentos entre corporações e startups.

Inovação aberta no Sicredi - Dentre as iniciativas, desde 2018, o Sicredi realiza o programa Inovar Juntos, o qual tem como objetivo conectar desafios do negócio a startups e fornecer recursos para a realização de experimentos que resultam em aprendizados e resultados. Até o momento, mais de 500 startups já se inscreveram para o programa, sendo que 200 tiveram a oportunidade de apresentar suas ideias e 20 das soluções propostas foram escaladas com implementação.

Ainda, a instituição financeira cooperativa dispõe da Plataforma de Conexão, onde os colaboradores de suas centrais e cooperativas podem abrir desafios às startups. Além disso, é um dos mantenedores do Next, programa de aceleração de fintechs e techfins da Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), voltado a desafios do setor financeiro.

O Sicredi também integra o ecossistema de inovação, por meio de parcerias com hubs, universidades, empresas e órgãos públicos. Um dos exemplos é o Agtech Garage, um dos maiores hubs de inovação da América Latina para o agrobusiness que tem como objetivo ser uma ponte que conecta as necessidades dos produtores rurais com as soluções tecnológicas. Algumas das soluções desenvolvidas pelos participantes no programa Intensive Connection, idealizado pelo AgTech Garage, já foram testadas por produtores rurais e associados ao Sicredi e tiveram avaliação positiva de 92% deles.