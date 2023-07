Sicredi Pantanal participa do maior evento de cooperativismo do mundo

Durante esta semana, o presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa participará da Conferência do Woccu, em Vancouver, capital do Canadá. Perosa representará as dez cidades de Mato Grosso do Sul referente à área de atuação da cooperativa: Maracaju, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana, Miranda, Bodoquena, Bonito, Jardim, Nioaque e Guia Lopes da Laguna.



A Conferência Mundial do Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, na tradução da sigla em inglês) é o maior evento de cooperativismo de crédito do mundo e acontecerá entre 23 e 26 de julho. Além de participar da conferência com cerca de 70 representantes, o Sicredi apresentará painéis focados em sustentabilidade, empreendedorismo feminino, cooperação, inclusão e diversidade.



É com muito orgulho que participo deste evento e vejo com destaque nossas ações nesta inciativa. Espero retornar com a bagagem repleta de bons conhecimentos para trazer para nossa cooperativa, afirma Perosa.

O cooperativismo de crédito é um modelo de negócio presente em 118 países, segundo relatório do Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito (Woccu 2021), reunindo mais de 393 milhões de associados e ultrapassando a marca dos US$ 3,4 trilhões em ativos. No Brasil, de acordo com o Banco Central, o cooperativismo de crédito está presente em mais da metade (55%) das cidades.

Já são mais de 15,6 milhões de associados a 799 cooperativas de crédito em todo o país.