Singapura mira tilápia de Mato Grosso do Sul em meio à sobretaxa dos EUA

Atualmente, duas empresas do Estado enfrentam dificuldades para escoar a produção do peixe
Governo de Ms em missão pelo continente asiático / Governo de MS
Em missão pelo continente asiático, o governador Eduardo Riedel, que integra a comitiva sul-mato-grossense que visita Índia, Japão e Singapura, reuniu nesta quarta-feira (13) com representantes da Associação de Comerciantes de Carne de Singapura, um dos principais destinos da proteína animal brasileira.
O encontro revelou um interesse inesperado: empresários locais querem importar tilápia produzida em Mato Grosso do Sul, justamente no momento em que os Estados Unidos decidiram sobretaxar o produto.
Atualmente, duas empresas do Estado enfrentam dificuldades para escoar a produção do peixe. Segundo o governador Eduardo Riedel, a abertura do mercado singapurense pode ser uma solução imediata.
"Já estabelecemos contato com empresários locais e conectamos as empresas à Associação de Carnes, que fará a interlocução com os compradores. O mercado de Singapura não impõe tarifas de exportação, o que abre uma oportunidade que vamos acompanhar de perto", afirmou.
Hoje, cerca de 60% da proteína animal importada por Singapura vem do Brasil - principalmente frango, suínos e bovinos. Integrantes da missão destacam que o país asiático vem se consolidando como parceiro estratégico e tende a ampliar as compras do Brasil.
A Missão Internacional à Ásia, composta por autoridades e representantes comerciais sul-mato-grossenses, começou em 4 de agosto, com passagens por Índia e Japão. Agora, Singapura é a última parada da agenda, que prevê novos encontros com empresários e autoridades locais até quinta-feira (14).
*Com informações da Comunicação Governo de MS
