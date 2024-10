Sorteio da Nota MS Premiada ocorre no último dia de outubro

Para participar do sorteio é só pedir o CPF na nota e se cadastrar no site / Edemir Rodrigues

A Nota MS Premiada terá sorteio na próxima quinta-feira (31), dos R$ 300 mil, conforme a

Sefaz (Secretaria de Fazenda).

Concorrem ao prêmio todos os consumidores que incluíram os 11 dígitos do CPF (Cadastro de Pessoa Física) nas notas fiscais emitidas durante o mês de setembro.

Do prêmio total, R$ 100 mil são divididos entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que fazem a quina.

A pasta utiliza as mesmas dezenas sorteadas pelo último sorteio mensal da Mega-Sena.

Caso seja um dos premiados, o consumidor precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária. Também pode consultar na mesma página se foi um dos sorteados do mês, sem a necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

No último sorteio, duas pessoas dividiram o montante. Um deles efetuou compras em uma farmácia de Campo Grande. Além disso, outros 381 sul-mato-grossenses receberão o prêmio total de R$ 200 mil, dividido em parcelas de R$ 524,93 cada, por terem acertado cinco das seis dezenas do sorteio. Os números do concurso foram os mesmos da Mega-Sena: 7, 9, 10, 14, 46 e 53.

Para participar, basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente. Neste ano, serão realizados sorteios nos dias 28 de setembro, 31 de outubro, 30 de novembro e 31 de dezembro.

Conforme a pasta, o programa já contemplou 148 pessoas com a sena e 18.261 pessoas com a quina. Desse valor, mais de R$ 6 milhões foram pagos desde a criação do programa, em 2019. Os montantes não resgatados são direcionados ao fundo de habitação da administração estadual.