Sortudo fatura R$ 100 mil Nota Premiada MS

Movimentação de dinheiro / Agência Brasil

O programa Nota MS Premiada tem novos ganhadores. O sorteio foi realizado no último sábado (1º), usando os números correspondentes do concurso nº 2731 da Mega-Sena (04, 12, 32, 45, 49 e 58). Os que tiveram esses números emitidos junto à nota fiscal são os vencedores do prêmio.

Desta vez, 342 sortudos acertaram a quina e cada um levará R$ 584,80. Um ganhador acertou os seis números e vai levar uma bolada de R$ 100 mil.

Confira no portal notamspremiada.ms.gov.br se você um dos premiados. O próximo sorteio do Nota MS Premiada será no dia 29 de junho, com notas fiscais emitidas em maio.

A participação do consumidor ocorrerá mediante a identificação do número de sua inscrição no CPF, no documento fiscal (Nota Fiscal) emitido após às suas aquisições de mercadorias ou bens, em estabelecimentos localizados, apenas em Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Comunicação Governo de MS