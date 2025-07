Supermercado Atlântico Cidade Nova reinaugura sua loja e fortalece presença na região

Supermercado Atlântico cada vez mehor para atender a população de Aquidauana e região / (Foto Divulgação)

Em 28 de abril de 2021, a cidade foi presenteada com a inauguração da loja Supermercado Atlântico Cidade Nova, marcando um novo capítulo de crescimento, geração de empregos e compromisso com a comunidade local.

Agora, em julho de 2025, a rede celebra um novo marco: a reinauguração dessa unidade, totalmente revitalizada para atender com ainda mais conforto e qualidade.

Mais do que uma reforma física, a reinauguração simboliza uma nova fase. A loja passou por modernização completa, com novos setores, melhorias em acessibilidade, tecnologia de ponta nos caixas e um ambiente mais acolhedor para clientes e colaboradores. A proposta segue firme: entregar variedade, bons preços e um atendimento humanizado — marcas registradas da rede Atlântico.



“Quando inauguramos essa loja, fizemos um compromisso com a cidade. Agora, com essa nova entrega, reafirmamos que crescer com responsabilidade e olhar local continua sendo o nosso propósito”, reforçou a direção da empresa.



A loja reinaugurada traz novidades como:



• Ampliação dos setores de hortifrutigranjeiros, padaria e açougue

• Ambientes climatizados, iluminação eficiente e estrutura sustentável

• Ofertas especiais e ações promocionais durante o evento de reinauguração



Além disso, o Supermercado Atlântico Cidade Nova segue como agente de desenvolvimento local, incentivando o comércio regional e mantendo vínculos com produtores e fornecedores da região.



A reinauguração contará com atividades especiais, degustações, sorteios e programação pensada para toda a família. A comunidade está convidada a conhecer o novo espaço, celebrar junto e vivenciar uma nova experiência de compra.