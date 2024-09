TCE-MS homenageia autores de publicação sobre primeira infância

Divulgação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul fez a entrega, na manhã desta quinta-feira 26 de setembro, de exemplares do livro para os autores da publicação “Ações Integradas para Garantia dos Direitos da Primeira Infância: do planejamento ao controle”. A obra, lançada em agosto no 2º Seminário “A primeira infância e o município”, é uma iniciativa da Corte de Contas e reúne 17 artigos científicos, elaborados por 34 autores, entre servidores do TCE-MS e parceiros do Programa da Primeira Infância.

Para o coordenador do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância da Corte de Contas, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, a entrega de hoje é uma forma de agradecer os autores. “Essas pessoas dedicaram tempo para falar sobre a primeira infância e queremos homenageá-los e incentivá-los a continuar nessa luta escrevendo outros artigos e até livros sobre o tema”.

O livro traz artigos com temas referentes às ações e ‘cases’ de sucesso implementados no primeiro ano do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância do TCE-MS. Uma das autoras, a auditora de controle externo do TCE-MS, Dafne Reichel, afirmou que “a intenção com o livro é levar conhecimento para a população e para os jurisdicionados”.

Para o diretor da Escola Superior de Controle Externo do TCE-MS, conselheiro Marcio Monteiro, essa obra mostra o comprometimento de todos com o Programa. “Essa obra vem para solidificar e deixar esse trabalho documentado para as gerações futuras”.

A defensora pública, Débora Paulino, afirmou que foi uma grande honra contribuir com o livro. “Esse é o resultado de um trabalho que vem sendo feito com muito carinho pelas Instituições e esperamos que ele possa chegar nas mãos de muitas pessoas para contagiá-las com nosso sonho de ver uma primeira infância melhor”.

O presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, destacou a colaboração dos servidores. “A cooperação de todos do Tribunal foi fundamental ao longo desse ano e nesse livro eles tiveram a oportunidade de deixar registrado na nossa história e do Estado para que esse trabalho tenha continuidade”.