TCE-MS promove "Feira de Artesanato de Natal"

Mary Vasques

A tradicional "Feira de Artesanato de Natal" está em andamento na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A exposição traz uma variedade de trabalhos manuais, como mosaicos, tapetes, toalhas de mesa, sabonetes e velas perfumadas, imagens sacras e artesanatos diversificados, disponíveis para visitação e compra por servidores e o público em geral, até o dia 13 de dezembro.

A servidora e idealizadora da feira, Cibele Maria Mir, expressou sua satisfação com o fluxo de pessoas no hall do TCE-MS. "Estamos muito felizes, pois o Tribunal nos oferece essa oportunidade de encontro e confraternização, além de possibilitar a comercialização de nossos trabalhos, feitos com muito amor e carinho. É um momento especial", disse Cibele.

A "Feira de Artesanato de Natal" é uma iniciativa da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do TCE-MS. A chefe da coordenadoria, Tatiana Bazan, destacou que, no primeiro dia do evento, os visitantes ainda puderam ver a apresentação do coral dos servidores do Tribunal.

O presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, que esteve presente na abertura e acompanhou a apresentação, lembrou que o evento já faz parte da história do Tribunal. "Aproveito a oportunidade para convidar os servidores e a comunidade a conhecerem esses trabalhos, que são verdadeiras obras de arte. Fico muito feliz por poder proporcionar este momento", completou.