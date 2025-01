Termina hoje prazo para empresas do Simples regularizarem situação

Simples Nacional / Divulgação

Termina hoje (31) o prazo para que empresas enquadradas no Simples Nacional regularizem a situação fiscal na Receita Federal.

Em Mato Grosso do Sul, são 6.026 pessoas jurídicas, cujos débitos totalizam R$ 150 milhões.

No Estado, onde há registro de 290 mil contribuintes incluídos no Simples, a Receita Federal notificou 10.671, com dívida total de R$ 294 milhões. Desses, 4.645 regularizaram as pendências até o momento.

Em relação aos microempreendedores individuais (MEIs), houve a exclusão de 17.136 deles, cujos débitos somam R$ 48 milhões. Em Mato Grosso do Sul, há 212 mil MEIs, segundo últimos dados da Receita Federal.