Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 08:44

Buscar

Últimas notícias
X
Balanço

Tomate e alface estão mais baratos no Ceasa esta semana

Por outro lado, as baixas temperaturas reduziram a oferta da abobrinha verde, gerando um aumento de 12,5% no preço da hortaliça

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 08:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ceasa

A alface crespa e o tomate longa vida, indispensáveis em qualquer salada, estão mais baratos nesta semana na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).

A couve também é destaque, com a maior queda da semana: a verdura está 25% mais barata do que na semana anterior. Também é um bom momento para garantir o limão Taiti (-9%) e o mamão formoso (-6,6%), que seguem em baixa.

Leia Também

• Preço do morango recua na Ceasa-MS

• Mamão, quiabo, batata: saiba o que ficou mais barato na Ceasa

• Procura por morango cresce 50% na Ceasa de MS

Por outro lado, as baixas temperaturas reduziram a oferta da abobrinha verde, gerando um aumento de 12,5% no preço da hortaliça, enquanto a melancia e o melão também sofreram elevação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Singapura mira tilápia de Mato Grosso do Sul em meio à sobretaxa dos EUA

Economia

Tarifaço: Fiesp manifesta apoio a socorro do governo a exportadores

Economia

Comitiva de MS age para expandir exportações à Ásia pós-tarifas Trump

MS recebe status de área livre de aftosa e apto para ampliar mercados da carne

Chile passará a importar carne suína do Paraná

Economia

Construção civil volta a registrar alta em Mato Grosso do Sul

Publicidade

Economia

Problema técnico adia divulgação da taxa de desemprego do IBGE

ÚLTIMAS

Obra

Aquidauanense lança biografia de juiz que venceu o abandono

Livro "Vontade Indomável" retrata vida de Aleixo Paraguassú, ex-juiz e secretário estadual

Polícia

PRF recupera caminhonete furtada na BR-262

O suspeito relatou ter recebido o veículo em Três Lagoas e que o levaria até Campo Grande

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo