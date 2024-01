Trabalhadores nascidos em janeiro já podem fazer retirada do saque-aniversário

Aplicativo do FGTS

Trabalhadores nascidos em janeiro, que optaram pelo saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), podem fazer a retirada dos valores a partir desta terça-feira (2).

Criada em 2019 e em vigor desde 2020, a modalidade de saque do FGTS é opcional, segundo o Campo Grande News.

O recurso permite que o trabalhador retire uma parte do saldo, mas ele perde o direito de sacar o valor integral em caso de demissão.

Os contribuintes recebem o benefício conforme o mês de aniversário do trabalhador.

O período de saques começa no primeiro dia útil do mês e fica disponível até o último dia útil do segundo mês subsequente.

Caso o dinheiro não seja retirado dentro desse prazo, ele retorna para as contas do FGTS em nome do trabalhador.