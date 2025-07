Trabalhadores receberão parte dos lucros do FGTS até 31 de agosto

A distribuição de quase R$ 13 bilhões do lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 2024 foi aprovada na última quinta-feira (24) pelo Conselho Curador do fundo. O valor será creditado até o dia 31 de agosto diretamente nas contas vinculadas dos trabalhadores, proporcionalmente ao saldo que cada um possuía no dia 31 de dezembro de 2024. Quanto maior o valor na conta nessa data, maior será o rendimento recebido.

Para calcular quanto será depositado, basta multiplicar o saldo do FGTS em 31 de dezembro por 0,02042919. Isso significa que, para cada R$ 1 mil de saldo, o trabalhador receberá R$ 20,43. Quem tinha R$ 2 mil, por exemplo, receberá R$ 40,86, e quem possuía R$ 5 mil terá direito a R$ 102,15. Caso o trabalhador tenha mais de uma conta ativa, o cálculo é feito separadamente para cada uma, respeitando o valor proporcional.

A distribuição corresponde a 95% do lucro líquido de R$ 13,61 bilhões obtido pelo fundo no ano passado. Com isso, o rendimento do FGTS neste ano sobe para 6,05%, superando a inflação oficial de 4,83% medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Apesar disso, o desempenho ainda ficou abaixo da poupança, que rendeu 6,41% no mesmo período, impulsionada pela taxa básica de juros (Selic).

Mesmo com rendimento abaixo da poupança, o FGTS teve seu retorno elevado graças à política de distribuição dos lucros, que acontece desde 2017. O rendimento normal do fundo é de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR). Em 2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o FGTS deve ter ao menos a correção pela inflação oficial, mas essa decisão vale apenas para os rendimentos futuros e não será aplicada de forma retroativa.

Os valores creditados com a distribuição do lucro não estão automaticamente disponíveis para saque. Eles seguem as regras normais do fundo e só podem ser retirados em situações específicas, como demissão sem justa causa, compra de imóvel, aposentadoria, doenças graves ou adesão ao saque-aniversário. Neste último caso, o trabalhador pode retirar parte do saldo no mês do seu aniversário, mas perde o direito de sacar o total do FGTS em caso de demissão, tendo acesso apenas à multa rescisória de 40%.

Para consultar o saldo e calcular quanto irá receber, o trabalhador pode acessar o aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal, disponível para celulares Android e iOS. Após o login, é possível visualizar o saldo do fundo e conferir o valor referente a dezembro de 2024, que serve como base para o cálculo. Quem preferir, pode ir a uma agência da Caixa ou ligar para o número 0800 726 0101 para obter o extrato. A Caixa também envia o documento pelos Correios a cada dois meses.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!