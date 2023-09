Três consumidores dividem prêmio de R$ 100 mil na Nota MS Premiada

Para participar do sorteio é só pedir o CPF na nota e se cadastrar no site / Edemir Rodrigues

Três pessoas - duas de Campo Grande e uma de Angélica - dividiram o prêmio principal de R$ 100 mil da Nota Premiada MS.

Os sorteios acontecem uma vez ao mês. São usados os números sorteados no último concurso da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal.

Para quem acerta as seis dezenas é dividido o valor estimado em R$ 100 mil e os que acertam a quina repartem R$ 200 mil.

Os números sorteados pelo concurso 2627 da Mega-Sena, na quinta-feira (31), foram: 13, 25, 31, 43, 57 e 58.

Cada um dos três vencedores leva para casa R$ 33.333,33. Eles fizeram compras em farmácias e mercado e informaram o CPF.

Além deles, 333 pessoas acertaram a quina e vão embolsar, cada uma, R$ 600,60.

A participação do consumidor ocorre mediante a identificação do CPF, no documento fiscal (Nota Fiscal) emitido após às suas aquisições de mercadorias ou bens, em estabelecimentos localizados em Mato Grosso do Sul.

Consulte se foi premiado

Para consultar se foi premiado, o consumidor deve acessar o site https://www.notamspremiada.ms.gov.br/. Caso seja vencedor, basta fazer o cadastro no mesmo endereço eletrônico e os valores serão depositados na conta bancária.

Não há necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

De acordo com a Lei 5.463/19, os prêmios irão prescrever no prazo de 90 dias contados do 15º dia do mês subsequente à data do sorteio.

Caso as seis dezenas não sejam sorteadas, o valor de R$ 100 mil será acumulado ao valor de R$ 200 mil, totalizando R$ 300 mil que serão divididos com os ganhadores da quina.