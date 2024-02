Turismo fatura R$ 40,93 bilhões em novembro de 2023

Movimentação em aeroporto / Divulgação

Em dez anos, o Brasil alcançou a melhor marca em volume de receitas do turismo para o mês de novembro, em 2023. Foram R$ 40,93 bilhões de faturamento para o setor no período. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Para 2024, a entidade espera um crescimento de 2,8%, em relação ao ano anterior.

O montante representa, ainda, uma alta de 2,8% quando comparado ao mesmo mês de 2022. “Esses números mostram como o setor vem reagindo positivamente à política econômica do país. Estamos construindo uma agenda de retomada do protagonismo do Brasil como um atrativo turístico competitivo e sólido, revelando ao mundo nossas belezas naturais, nossas ações para um turismo verde, além de todos os encantos que o Brasil tem”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

No acumulado de 2023, de janeiro a novembro, as atividades turísticas apresentaram saldo positivo de 7,5%, em relação ao mesmo período de 2022. O número já é superior a previsão inicial da CNC, que projetava um crescimento total para o ano de 7,3%, em 2023.