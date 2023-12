Turismo gerou mais de 20,7 mil postos de trabalho em outubro no Brasil

Setor de eventos empregou mais de 3.6 mil pessoas / Divulgação

O turismo brasileiro foi o responsável pela criação de 20,7 mil postos de trabalho com carteira assinada em outubro. É o que informa o Ministério do Turismo, com base nos dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). De acordo com as informações, somente o setor de eventos empregou mais de 3.6 mil pessoas, um valor quatro vezes maior em relação ao mês anterior, setembro. O Caged foi divulgado nesta terça-feira, 28.

O saldo positivo, acima de 400%, no ramo de eventos se deve a retomada de grandes congressos, feiras e exposições espalhadas pelo país, como ressaltou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

“A indústria do turismo no Brasil se destaca. O setor movimenta milhões de reais por ano, sendo concretamente um impulsionador da economia nacional. Os números estão aí para provar isso, aumentando nossa competitividade e melhorando a vida da nossa população”, pontuou Sabino.

Além do setor de eventos, áreas como alojamento e alimentação; e transporte rodoviário de passageiros também apresentaram bons resultados, com 10.7 e 2.4 mil novos empregados no décimo mês do ano, respectivamente.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o maior crescimento do emprego formal no mês de outubro ocorreu no setor de Serviços, o qual o turismo está inserido, com um saldo de 109.939 postos. Incluindo todas as atividades econômicas, o país gerou mais de 190 mil empregos. No acumulado do ano, o total de vagas geradas chegou a 1.784.695 postos de trabalho, ficando positivo nos 5 grandes grupamentos econômicos e nas 27 Unidades da Federação.

NOVO CAGED – Instituído em janeiro de 2020, o Novo Caged gera estatísticas do emprego formal por meio de informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web. A metodologia adotada visa assegurar a qualidade e a integridade das estatísticas do emprego formal durante a transição dessas fontes de captação de dados.