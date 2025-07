UEMS produz feno com capim-mombassa para época da seca 

Tiago Pasquetti, diretor da UEMS em Aquidauana, mostra perodução própria de feno / (Foto: Ryan Santos)

A fazenda onde fica o campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Aquidauana, possui mais de 800 hectares. A área é utilizada para aulas e experimentos práticos aos acadêmicos dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia e Direito.

O resultado do processo de ensino, pesquisa e extensão, levou a Universidade a decidir pela produção própria de alimento para o gado da fazenda no período de seca. Entre os produtos, está o feno do capim-mombassa.

UEMS em Aquidauana produz feno próprio para alimentação do rebanho no período de seca (Foto: Muryllo Neves)

O zootecnista Thiago Juninho Pasquetti, professor do curso de Zootecnia e diretor do campus de UEMS em Aquidauana, explica que “o feno do capim-mombassa, é produzido em uma área nossa que recebeu a devida correção de solo, obviamente, e o manejo adequado, e chegamos a produzir em torno de 25 a 30 fardos de feno por hectare e, aproximadamente, em quilogramas de matéria seca, em torno de 9 mil a 10 mil quilos”.

O alimento tem um diferencial: “é um produto altamente nutritivo e, no momento da seca, que é bem comum de você fornecer um suplemento proteico para o animal, com o capim, nós conseguimos reduzir esses custos de produção porque o próprio capim já pode sustentar muito bem o gado”.

O gado também recebe complemento com os proteicos, mas o próprio capim já consegue satisfazer boa parte da exigência nutricional dos animais. “É a primeira vez que a gente consegue fazer o feno aqui, fruto da nossa própria produção, do nosso cultivo, e a gente está muito contente com isso porque não teremos problemas com a necessidade de alimentos agora, no período da seca”.

