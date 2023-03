UFGD passa a divulgar pesquisa sobre o mercado imobiliário douradense

O “Informativo do Mercado Imobiliário da Cidade de Dourados” que pesquisa e divulga mensalmente os preços do metro quadrado de terrenos e das áreas construídas no município, acaba de publicar os valores referentes a este seguimento da economia, referentes ao mês de fevereiro de 2023.

A pesquisa, que faz um levantamento minucioso sobre os valores, busca disponibilizar para a população do município, e para interessados no assunto, dados que se tornem informações de valores para o setor imobiliário, especificamente de Dourados.

Os preços apresentados nesta pesquisa, foram coletados entre o final do mês de fevereiro e início de março deste ano de 2023 e dizem respeito a nove regiões da cidade.

O levantamento, percebeu nesse período, que o preço médio do metro quadrado de área construída (casas e apartamentos) no município de Dourados, em fevereiro de 2023 foi de R$ 2.772,80 e que o preço médio para o metro quadrado dos terrenos (sem construção alguma) foi de R$ 493,49.

A pesquisa, “Informativo do Mercado Imobiliário da Cidade de Dourados”, que é uma produção desenvolvido pelos alunos do projeto de extensão com apoio da Pró-reitora da Cultura e Extensão (PROEX/UFGV) e da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia (FACE/UFGD), tem por objetivo apresentar os resultados da coleta de preços para o mercado imobiliário na cidade de Dourados. Ela ressalta, que que esses valores indicam um panorama de oferta para a venda desses imóveis, e não necessariamente, o valor pelos quais eles serão efetivamente vendidos.