Última parcela do IPVA deve ser paga até 31 de maio

Pagamento à vista do IPVA em 2023 segue com 15% de desconto aos motoristas / Chico Ribeiro

Vence dia 31 de maio a 5ª e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023, e a indicação do governo é que o condutor se programe para o pagamento da taxa.

Um diferencial neste ano é o pagamento de todos os débitos estaduais por meio de PIX, iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) visando desburocratizar todo o processo e facilitar a vida do sul-mato-grossense.

Caso tenha perdido ou não tenha recebido o boleto, a segunda via pode ser emitida pelo canal de atendimento no portal do governo.