Último dia para pagar o IPVA à vista com 15% de desconto

Pagamento via Pix / Saul Schramm, Governo de MS

Proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul têm até esta sexta-feira (31) para quitar o IPVA 2025 à vista e garantir um desconto de 15%. Quem preferir parcelar pode dividir o valor em até cinco vezes, mas sem abatimento.

Após o prazo, o imposto deverá ser pago integralmente, com vencimentos programados para 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 30 de maio.

Como pagar o IPVA 2025?

• À vista: desconto de 15% para pagamentos até 31 de janeiro.

• Parcelado: em até cinco vezes, sem desconto, com vencimentos mensais.

Os boletos estão disponíveis no site da Sefaz-MS e também podem ser gerados pelo site e aplicativo Meu Detran. O pagamento pode ser feito em bancos credenciados, casas lotéricas ou via PIX.

Benefícios fiscais para algumas categorias

O Governo de Mato Grosso do Sul manteve reduções na base de cálculo do IPVA para determinados veículos:

• Caminhões, ônibus, micro-ônibus e motor-homes: 50% de redução, com alíquota de 5%.

• Automóveis, camionetas e utilitários: 40% de redução, com alíquota de 3%.

• Carros de passeio a diesel (até 8 lugares): 25% de redução, com alíquota de 4,5%.