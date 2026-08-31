Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Receita Federal realiza o pagamento do quarto e último lote regular de restituição do Imposto de Renda 2026 / Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal realiza, nesta segunda-feira (31), o pagamento do quarto e último lote regular de restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo, 521.935 contribuintes receberão R$ 1,24 bilhão, valor que também inclui restituições residuais de anos anteriores.

Do total liberado neste lote, R$ 704,12 milhões serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal no recebimento. A consulta aos valores está disponível desde o dia 24, no site da Receita Federal, na opção “Meu Imposto de Renda” e, depois, em “Consultar a Restituição”. O procedimento também pode ser feito pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Entre os beneficiados estão 338.912 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou escolheram receber a restituição por Pix, utilizando o CPF como chave. Esse grupo possui prioridade definida pela Receita, mas não se trata de uma prioridade estabelecida por lei.

O lote também contempla 86.873 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos; 43.502 pessoas sem prioridade; 26.769 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério; 16.850 pessoas com mais de 80 anos; e 9.029 contribuintes com deficiência física ou mental ou que possuem doença grave.

Menos lotes em 2026

Neste ano, a Receita Federal reduziu de cinco para quatro a quantidade de lotes regulares de restituição. Os pagamentos foram programados para o fim de maio, junho, julho e agosto.

De acordo com o Fisco, os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, concentraram cerca de 80% das restituições previstas para 2026, tanto em número de contribuintes quanto em valores. A concentração foi possível devido à maior agilidade no processamento das declarações e ao uso de ferramentas de automação e modernização.

Como será feito o pagamento

O crédito será depositado na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada pelo contribuinte na declaração do Imposto de Renda.

Quem não estiver incluído neste lote pode consultar o extrato da declaração por meio do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte). Caso seja identificada alguma pendência, o contribuinte poderá enviar uma declaração retificadora e aguardar a inclusão em lotes posteriores.

Se o depósito não puder ser realizado na conta indicada, como em situações de conta bancária desativada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse período, o contribuinte poderá solicitar o crédito em outra conta bancária de sua titularidade pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001, para capitais; 0800-729-0001, para demais localidades; e 0800-729-0088, destinado exclusivamente a pessoas com deficiência auditiva.

Caso o valor não seja resgatado dentro do prazo de um ano, será necessário solicitar a restituição pelo Portal e-CAC. Para isso, o contribuinte deve acessar “Declarações e Demonstrativos”, entrar em “Meu Imposto de Renda” e selecionar a opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.