Último mês para aderir ao Plano com valor fixo na conta de energia em MS

Reprodução/ O Pantaneiro

Os sul-mato-grossenses têm até o fim de janeiro para aderir ao Plano Fixo da Energisa, modelo inédito no Brasil que permite pagar um valor mensal fixo na conta de luz, sem surpresas causadas por variações no consumo, uso intensivo de aparelhos no calor ou mudanças climáticas. As vagas são limitadas e este é o último mês para adesão ao projeto piloto.



Como parte do processo de convite, a Energisa está entrando em contato com clientes por SMS e WhatsApp, além de comunicações pelos canais digitais oficiais. A empresa alerta que as mensagens são legítimas e não se tratam de golpe, mas sim de uma oportunidade para participar do projeto de experimentação tarifária conduzido em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Criado para trazer mais previsibilidade ao orçamento das famílias, o Plano Fixo se baseia no histórico individual de consumo dos últimos 12 meses de cada cliente. Com isso, o valor da fatura permanece estável ao longo do período escolhido, independentemente do aumento temporário do consumo em um determinado mês, por exemplo.



A adesão está disponível para consumidores com pelo menos um ano de histórico de faturas nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim, que não sejam beneficiários de programas como a Tarifa Social nem possuam geração distribuída.



O processo é 100% digital, feito pelo aplicativo Energisa ON ou pela agência digital da companhia (energisa.com.br), sem necessidade de deslocamento. Não há cobrança extra nem fidelidade, e o consumidor pode solicitar o retorno ao modelo convencional a qualquer momento durante o período de até 12 meses de experimentação.



As inscrições ficam abertas até janeiro, e o início do faturamento fixo ocorre a partir de fevereiro de 2026. No momento da adesão, o cliente escolhe o período em que deseja fazer o acerto de saldo entre o valor pago no plano e a energia efetivamente consumida: trimestral, semestral ou anual. Caso consuma menos, recebe crédito na fatura; se gastar mais, paga a diferença no acerto.



Segundo Rodrigo Santana, diretor de Regulação e Estratégia da Energisa, o modelo não altera tarifas, mas sim a forma de cobrança. “O valor da fatura é definido a partir do consumo médio de cada cliente. A proposta é diluir meses de uso mais intenso — como o verão, quando o calor eleva o consumo — ao longo do ano, reduzindo impactos pontuais no orçamento. Queremos entender se o consumidor prefere uma conta estável, sem surpresas”, explica.



O Plano Fixo inclui todos os componentes habituais da conta de luz, como tarifa, tributos, taxa de iluminação pública e bandeiras tarifárias. Como parte dos testes, alguns participantes poderão optar por receber o valor das bandeiras amarela ou vermelha discriminado separadamente, além de informes periódicos detalhados sobre consumo e saldo energético.



A iniciativa integra o Sandbox Tarifário da Aneel, ambiente regulatório que permite à Energisa testar novos modelos de cobrança já utilizados em mercados internacionais. O projeto é desenvolvido em parceria com a Essenz Soluções e soma-se a outros estudos tarifários conduzidos pelo grupo em diferentes estados do país.



Mais informações sobre o Plano Fixo estão disponíveis em https://www.energisa.com.br/plano-fixo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!