União anuncia programa Mineração para Energia Limpa

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira / Divulgação

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou, nesta quarta-feira, 21, da abertura do seminário “Mineração e transformação mineral dos minerais estratégicos para a transição energética”, promovido pela Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME). Durante a abertura do evento, o ministro apresentou as ações do MME para o setor mineral e anunciou um novo programa. “Lançaremos o Programa Mineração para Energia Limpa, que terá como objetivo desenvolver a indústria de transformação mineral e fortalecermos o conhecimento geológico e a pesquisa mineral. Esse programa terá diretrizes claras: medidas ambientalmente responsáveis e socialmente conscientes serão cruciais”, disse Silveira.

Para Alexandre Silveira, transição energética e mineração andam juntas. “Não existe transição energética sem mineração. E essa mineração precisa avançar ainda mais no processo de mudança. E trabalhamos com os pés firmes no solo do presente para que a mineração seja cada vez mais segura, sustentável e socialmente responsável. No cenário global de descarbonização e da transição energética, temos uma grande oportunidade para atrair investimentos no setor mineral brasileiro e destacar o nosso papel de liderança global para um mundo mais verde”, enfatizou o ministro.

O evento acontece na sede do MME e promove o diálogo entre os setores público e privado sobre a importância dos minerais estratégicos e a janela de oportunidade aberta para o Brasil pela transição energética.

Segundo Alexandre Silveira, o Brasil está comprometido com uma mineração sustentável e aberta a parcerias internacionais. “Teremos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em colaboração com entidades educacionais e instituições privadas, combinada com parcerias internacionais. Queremos parcerias globais para inserir a indústria brasileira nas cadeias de valor. Essa abordagem integrada fortalecerá o país como um dos líderes da indústria mineral”.

O secretário Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME, Vitor Saback, também participou da cerimônia e enfatizou a importância do diálogo sobre os minerais estratégicos. “Neste ano, em que o ministro Alexandre Silveira coordena o eixo sobre transição energética no G20, vamos mostrar ao mundo o potencial mineral do Brasil e que estamos trabalhando para uma mineração mais segura, mais sustentável e mais social”, afirmou Saback.

O primeiro bloco do seminário contou com a presença de representantes da União Europeia, da embaixada da China e da Confederação Nacional da Indústria (CNI). “A mineração brasileira será cada vez mais eficiente, mais verde, mais segura, mais global e mais sustentável. Espero que os senhores possam nos trazer propostas para que juntos possamos construir um futuro mais limpo e sustentável para o nosso Brasil e para o mundo”, finalizou Silveira.

O seminário “Mineração e transformação mineral dos minerais estratégicos para a transição energética” conta com debates sobre a “Fabricação de baterias de lítio no Brasil” e “A indústria nacional de transformação mineral na cadeia de valor das baterias”. Para mais informações, acesse aqui.