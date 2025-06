União cobre R$ 1,1 bilhão em dívidas de estados e municípios em maio

José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

A União pagou R$ 1,1 bilhão em dívidas atrasadas de estados e municípios no mês de maio, conforme aponta o Relatório de Garantias Honradas divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Tesouro Nacional. No acumulado de 2025, o montante já chega a R$ 4,42 bilhões em débitos honrados de entes federativos.

Somente no mês passado, os maiores valores pagos pela União foram referentes a dívidas do estado do Rio de Janeiro (R$ 745,8 milhões), seguido por Rio Grande do Sul (R$ 245,48 milhões), Goiás (R$ 73,86 milhões), Minas Gerais (R$ 36,88 milhões), Rio Grande do Norte (R$ 2,71 milhões) e o município baiano de Santanópolis (R$ 70 mil).