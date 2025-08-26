União compra alimentos de produtores afetados por tarifaço para merenda e hospitais

Medida já está valendo e não tem data para terminar / MAPA

As aquisições serão feitas sem necessidade de licitação, por meio de recursos já disponíveis nos programas PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e Compras Institucionais. A medida está em vigor e não possui prazo para encerramento.

O Governo Federal iniciou uma ação emergencial para comprar diretamente de produtores brasileiros alimentos que foram impactados pelas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Os itens — como açaí, uva, manga, mel, água de coco, pescados e castanhas — serão utilizados em programas de alimentação de escolas públicas, hospitais, institutos federais, universidades e nas Forças Armadas.

A lista de produtos foi oficializada por meio da Portaria nº 12, publicada no Diário Oficial da União, em ato conjunto dos (Ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar).

Segundo o ministro Paulo Teixeira, a estratégia é evitar que alimentos perecíveis se percam por falta de mercado externo, além de garantir remuneração justa aos produtores. “Queremos que escolas, hospitais e instituições públicas ofereçam alimentos como açaí, tilápia, manga e mel. Esses produtos passam a ser absorvidos pela alimentação institucional”, afirmou.

Café e carne bovina ficaram de fora

Produtos como café e carne bovina, embora também afetados pelo aumento tarifário, não integram essa primeira lista. De acordo com o ministro, esses alimentos possuem maior durabilidade e conseguem acessar outros mercados com mais facilidade. “O café, por exemplo, tem forte demanda global. E a carne pode ser congelada, o que permite maior flexibilidade logística”, explicou.

Como vender para o governo

Para participar das vendas, produtores e empresas devem comprovar que foram impactados diretamente pelas tarifas. A comercialização poderá ser feita junto a prefeituras, governos estaduais, hospitais públicos, universidades e à Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

Essa política de compras públicas integra o Plano Brasil Soberano, lançado pelo Governo Federal para proteger a produção nacional, preservar empregos e estimular investimentos estratégicos. Entre outras medidas, o plano prevê:

R$ 30 bilhões do FGE (Fundo Garantidor de Exportações) para crédito a exportadores;

Suspensão de tributos para empresas exportadoras;

Ampliação das linhas de financiamento;

Facilidade na venda de alimentos ao setor público.

A iniciativa representa uma resposta concreta à atual crise comercial, ao mesmo tempo em que fortalece a agricultura familiar e pequenas agroindústrias, além de assegurar a qualidade da alimentação oferecida nas instituições públicas do país.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!