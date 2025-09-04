Acessibilidade

04 de Setembro de 2025 • 19:07

Buscar

Últimas notícias
X
Agricultura

União Europeia reconhece Brasil livre de gripe aviária e retoma exportações

Decisão valida a robustez do sistema sanitário brasileiro e cria condições para avanços em temas como pre-listing e flexibilização do controle reforçado

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 18:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Será possível retomar gradualmente as exportações de carne de frango aos países europeus / Agência Brasil

O comissário de Saúde e Bem-Estar Animal da União Europeia, Olivér Várhelyi, anunciou nesta quinta-feira, 4, que o bloco reconheceu oficialmente o Brasil como país livre de gripe aviária. Com isso, será possível retomar gradualmente as exportações de carne de frango aos países europeus.

A confirmação foi feita em reunião por videoconferência com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. A decisão ocorre cerca de dois meses após o Brasil apresentar informações sanitárias complementares, que atestaram o controle da IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade), registrada em maio de 2025.

Leia Também

• Anvisa autoriza ensaio clínico para vacina da gripe aviária

• Suspeita de gripe aviária em carcará é investigada em MS

• Brasil declara fim da gripe aviária em granjas e busca retomada das exportações

Segundo o comissário, os dados enviados pelo Ministério da Agricultura foram suficientes para garantir a segurança sanitária do país, e a União Europeia dará início ao processo de levantamento das restrições comerciais impostas após o foco da doença.

Durante a reunião, Fávaro também pediu a retomada do pre-listing, que permitiria a inclusão de frigoríficos brasileiros na lista de exportadores sem necessidade de novas auditorias, além da retirada do regime de controle reforçado, que impõe exigências adicionais aos produtos agropecuários importados.

O ministro da Pesca, André de Paula, aproveitou a ocasião para solicitar uma auditoria da UE em plantas frigoríficas de pescado no Brasil, com o objetivo de reabrir também esse mercado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Cade dá 30 dias para Gol e Azul detalharem acordo de cooperação

Economia

Conab anuncia R$ 300 milhões para produtores de arroz na safra 2025/26

Economia

Preço do morango cai 16,67% na CEASA-MS após pico de vendas

MS aumenta em 18,7% a participação na Ceasa

Tomate e alface estão mais baratos no Ceasa esta semana

Preço do morango recua na Ceasa-MS

Reunião

Conselho do FCO aprova medidas para alavancar recursos em MS

Publicidade

Economia

Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631

ÚLTIMAS

Polícia

PRF recupera veículo furtado e com placas falsas na BR-267

Picape havia sido furtada em Belo Horizonte

Saúde

Governo publica edital da PPP do Hospital Regional de MS

Leilão está marcado para dezembro e prevê investimento de R$ 5,6 bi

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo