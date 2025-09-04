União Europeia reconhece Brasil livre de gripe aviária e retoma exportações

Decisão valida a robustez do sistema sanitário brasileiro e cria condições para avanços em temas como pre-listing e flexibilização do controle reforçado
Será possível retomar gradualmente as exportações de carne de frango aos países europeus / Agência Brasil
O comissário de Saúde e Bem-Estar Animal da União Europeia, Olivér Várhelyi, anunciou nesta quinta-feira, 4, que o bloco reconheceu oficialmente o Brasil como país livre de gripe aviária. Com isso, será possível retomar gradualmente as exportações de carne de frango aos países europeus.
A confirmação foi feita em reunião por videoconferência com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. A decisão ocorre cerca de dois meses após o Brasil apresentar informações sanitárias complementares, que atestaram o controle da IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade), registrada em maio de 2025.
Segundo o comissário, os dados enviados pelo Ministério da Agricultura foram suficientes para garantir a segurança sanitária do país, e a União Europeia dará início ao processo de levantamento das restrições comerciais impostas após o foco da doença.
Durante a reunião, Fávaro também pediu a retomada do pre-listing, que permitiria a inclusão de frigoríficos brasileiros na lista de exportadores sem necessidade de novas auditorias, além da retirada do regime de controle reforçado, que impõe exigências adicionais aos produtos agropecuários importados.
O ministro da Pesca, André de Paula, aproveitou a ocasião para solicitar uma auditoria da UE em plantas frigoríficas de pescado no Brasil, com o objetivo de reabrir também esse mercado.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Economia
MS aumenta em 18,7% a participação na Ceasa
Tomate e alface estão mais baratos no Ceasa esta semana
Preço do morango recua na Ceasa-MS
Polícia
Picape havia sido furtada em Belo Horizonte
Saúde
Leilão está marcado para dezembro e prevê investimento de R$ 5,6 bi
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS