União Europeia reconhece Brasil livre de gripe aviária e retoma exportações

Será possível retomar gradualmente as exportações de carne de frango aos países europeus / Agência Brasil

A confirmação foi feita em reunião por videoconferência com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. A decisão ocorre cerca de dois meses após o Brasil apresentar informações sanitárias complementares, que atestaram o controle da IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade), registrada em maio de 2025.

O comissário de Saúde e Bem-Estar Animal da União Europeia, Olivér Várhelyi, anunciou nesta quinta-feira, 4, que o bloco reconheceu oficialmente o Brasil como país livre de gripe aviária. Com isso, será possível retomar gradualmente as exportações de carne de frango aos países europeus.

Segundo o comissário, os dados enviados pelo Ministério da Agricultura foram suficientes para garantir a segurança sanitária do país, e a União Europeia dará início ao processo de levantamento das restrições comerciais impostas após o foco da doença.

Durante a reunião, Fávaro também pediu a retomada do pre-listing, que permitiria a inclusão de frigoríficos brasileiros na lista de exportadores sem necessidade de novas auditorias, além da retirada do regime de controle reforçado, que impõe exigências adicionais aos produtos agropecuários importados.

O ministro da Pesca, André de Paula, aproveitou a ocasião para solicitar uma auditoria da UE em plantas frigoríficas de pescado no Brasil, com o objetivo de reabrir também esse mercado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!