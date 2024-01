União oferece curso gratuito sobre previdência privada

Previdência Social / Ilustrativa

Estão abertas as inscrições para o curso “Previdência Privada para Consumidores: Planeje e Poupe ”, oferecido pelo Ministério da Previdência Social e pela Secretaria Nacional do Consumidor. Os participantes conhecerão os tipos de previdência e aprenderão sobre a importância de planejar o futuro e poupar. O curso possui certificado de extensão pela Universidade de Brasília e pode ser feito por qualquer pessoa. É gratuito, com carga horária de 40 horas. As aulas serão ministradas entre os dias 20 de fevereiro e 1º de abril.

O curso está estruturado em cinco módulos com os seguintes temas: planejamento financeiro e Previdência Social no Brasil; definições e conceitos dos segmentos aberto e fechado de previdência complementar e planos de benefícios disponíveis; institutos e tributação na previdência privada; investimentos e taxas da previdência privada e, por fim, Plano de Previdência Privada: cuidados, monitoramento e dicas.

As inscrições ficam abertas até o dia 5 de fevereiro de 2024 e podem ser feitas na plataforma da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, clique aqui.