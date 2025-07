Uso do Pix cresce na renegociação de dívidas no Centro-Oeste

PIX / Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Pix vem se destacando como uma das principais formas de pagamento na hora de negociar dívidas. De acordo com a Serasa, mais de 943 mil consumidores do Centro-Oeste usaram o método para quitar débitos nos últimos 12 meses — um aumento de 39%.

No Mato Grosso do Sul, 164 mil pessoas pagaram dívidas via Pix entre junho de 2024 e junho de 2025. O pagamento à vista foi o mais comum e garante vantagens como baixa imediata da negativação e aumento no Serasa Score em tempo real.