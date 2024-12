Vai jogar na Mega da Virada? Apostas encerram às 17h em MS

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Os moradores de Mato Grosso do Sul têm até as 17h desta terça-feira (31) para realizar suas apostas na Mega da Virada, que promete um prêmio histórico de mais de R$ 600 milhões.

As apostas podem ser feitas presencialmente nas casas lotéricas de todo o estado ou de forma on-line, por meio do aplicativo Loterias Caixa, do site oficial da Caixa Econômica Federal, ou ainda pelo app exclusivo para correntistas do banco.

A alta expectativa pelo prêmio recorde tem gerado filas nas lotéricas e grande movimentação no ambiente digital. Na segunda-feira (30), muitos apostadores enfrentaram lentidão no site da Caixa, com relatos de espera de até uma hora para concluir as apostas.

O sorteio da Mega da Virada, que já está em sua 16ª edição, será realizado às 19h (horário de MS) no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo. Os sortudos que acertarem as seis dezenas dividirão o maior prêmio da história, que não acumula e será integralmente destinado aos vencedores.