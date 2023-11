Valendo R$ 105 milhões, Mega-Sena sorteia terceiro maior prêmio de 2023 nesta quarta

O terceiro maior prêmio da Mega-Sena de 2023 será sorteado nesta quarta-feira (1°). O sortudo que acertar as seis dezenas do concurso 2.651, levará uma bolada de R$ 105 milhões. O sorteio acontece às 20h, em São Paulo.

No concurso do último sábado (28), ninguém acertou as seis dezenas, fazendo o prêmio acumular mais uma vez. Caso apenas um ganhador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 625,4 mil de rendimento no primeiro mês.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até às 18h (horário de MS).

A Mega soma três concursos semanais: às terças, quintas e sábados. Devido ao feriado de Finados na quinta (2), os sorteios desta semana serão quarta (1º) e sábado (4).